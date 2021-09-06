A Bola: «Спартак» не собирается увольнять Виторию

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория получил полную поддержку от руководства столичного клуба.

Витория на днях встречался с руководством «Спартака», сообщает A Bola.

На этой встрече 51-летний специалист обсудил с представителями московского клуба план улучшения положения «Спартака» в чемпионате России.

Сообщается, что правление «Спартака» полностью доверяет португальскому тренеру.

По итогам шести туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее «Спартак» решил не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе в другой клуб.