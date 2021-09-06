A Bola: «Спартак» не собирается увольнять Виторию
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Витория на днях встречался с руководством «Спартака», сообщает A Bola.
На этой встрече 51-летний специалист обсудил с представителями московского клуба план улучшения положения «Спартака» в чемпионате России.
Сообщается, что правление «Спартака» полностью доверяет португальскому тренеру.
По итогам шести туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Ранее «Спартак» решил не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе в другой клуб.