Сухов объяснил, чего не хватает российским фехтовальщикам на ОИ в Токио

Россиянин Павел Сухов прокомментировал поражение от швейцарца Бенжамина Штеффена в поединке 1/32 финала турнира по шпагам на Олимпийских играх в Токио.

«Я не справился с волнением, мне слишком хотелось выиграть. Пропустил пару обидных уколов, после чего уже было трудно догнать соперника. Бенжамин — сильный фехтовальщик, он побеждал на многих соревнованиях. Его можно было победить, но вот эти обидные уколы в конце поединка всё решили», — цитирует Сухова РИА «Новости».

Россиянин объяснил, чего не хватает российским фехтовальщикам на Олимпийских играх.

«Это уникальные Олимпийские игры, конечно. Болельщиков нет, пустые стадиону не придают уверенности. С российской сборной на Олимпиаде всегда много болельщиков. На Играх в Рио они очень помогали, это чувствовалось», — сказал он.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Дериглазова прошла в 1/8 финала турнира по рапире на ОИ в Токио.