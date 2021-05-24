«Оренбург» выступил с заявлением о недопуске в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» выступил с заявлением о решении Российского футбольного союза (РФС) не выдать клубу лицензию на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21.

«По итогам сезона-2020/21 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в РПЛ, одновременно с финальным свистком заключительного матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был изменен регламент и нарушен спортивный принцип. В РПЛ вышла команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

В «Оренбурге» отмечают, что руководство клуба изучило возможность подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) и в результате консультирования с адвокатами выяснило, что не сможет быстро добиться положительного для себя результата.

«10 июля стартует следующий сезон ФНЛ, осталось чуть больше месяца. Подготовка команды в рамках неопределённости и продолжающегося судебного процесса невозможна. Всё взвесив, мы приняли тяжёлое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону», — говорится в заявлении.

Также в клубе отметили, что готовы выполнить требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тыс. зрителей.

«Оренбург» занял второе место в ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ.