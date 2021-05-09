Мазепин: не видел смысла сильно зарубаться, потому что у соперников болиды на порядок быстрее

Короткая ссылка
Российский пилот Haas Никита Мазепин поделился впечатлениями от гонки четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

«Старт был неплохой, но мы очень чётко понимали нашу расстановку на гонку. Я не видел смысла рисковать и слишком сильно зарубаться с машинами вокруг, потому что у соперников болиды на порядок быстрее, чем у нас. Ни у кого нет сомнений, что я могу защищаться и бороться, но в этот момент этого было не нужно», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».

По итогам гонки Мазепин, стартовавший 20-м, финишировал последним — на 19-й позиции.

Ранее Мазепин объяснил, почему встал на колено перед Гран-при Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить