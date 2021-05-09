Мазепин: не видел смысла сильно зарубаться, потому что у соперников болиды на порядок быстрее

Российский пилот Haas Никита Мазепин поделился впечатлениями от гонки четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

«Старт был неплохой, но мы очень чётко понимали нашу расстановку на гонку. Я не видел смысла рисковать и слишком сильно зарубаться с машинами вокруг, потому что у соперников болиды на порядок быстрее, чем у нас. Ни у кого нет сомнений, что я могу защищаться и бороться, но в этот момент этого было не нужно», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».

По итогам гонки Мазепин, стартовавший 20-м, финишировал последним — на 19-й позиции.

Ранее Мазепин объяснил, почему встал на колено перед Гран-при Испании.