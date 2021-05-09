Мазепин объяснил, почему встал на колено перед Гран-при Испании

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Российский пилот Haas Никита Мазепин рассказал, почему решил встать на колено перед стартом гонки четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Мазепин объяснил, почему встал на колено перед Гран-при Испании
  • globallookpress.com
  • © Dppi/Antonin Vincent

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет со дня победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения к ветеранам и людям, причастным к победе. Спасибо!» — написал Мазепин в своём Instagram.

В честь Дня Победы Мазепин выступал в шлеме специальной окраски — на него было нанесено изображение георгиевской ленты.

Ранее Мазепин прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Испании.

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