Мазепин — о Гран-при Испании: сегодня с моей стороны была чистая гонка

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Российский пилот Haas Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в гонке четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Мазепин — о Гран-при Испании: сегодня с моей стороны была чистая гонка
  • globallookpress.com

«Сегодня было очень сложно: очень странно сместился баланс. Если честно, у нас были серьёзные проблемы в среднескоростных поворотах в квалификации, а в гонке возникла экстремальная избыточная поворачиваемость на всех комплектах шин, которые я использовал в гонке. Нам нужно проанализировать, почему баланс изменился так сильно. Возможно, дело было в температурах, возможно, в ветре», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что работа каждого новичка — продолжать учиться в каждой гонке.

«Я помню с молодёжных серий, насколько больше я знал на второй и третий год в том же чемпионате. Нужно многое изучить. Сегодня с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок, пилотаж был вполне стабильным», — добавил россиянин.

По итогам гонки Мазепин, стартовавший 20-м, финишировал последним — на 19-й позиции. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер занял 18-е место.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании.

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