Раскрыт текст письма Мессины Джеймсу с объяснением отчисления из «Милана»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало текст письма главного тренера баскетбольного «Милана» Этторе Мессины бывшему игроку команды Майку Джеймсу.

«Проявляя уважение, я хочу проинформировать тебя о своём решении лично. Я решил, что в следующем сезоне ты не будешь выступать за нашу команду. Как я говорил по телефону в июне, когда я возглавил команду, я очень уважаю твой талант, но меня беспокоит длинная история нарушений клубных правил, которая была у тебя в прошлом сезоне.

Я спрашивал тебя, можешь ли ты заверить меня, что будешь следовать нашим стандартам. Но я так и не получил от тебя подтверждения приверженности следования нашим правилам. Тот факт, что в клубе тебя никогда не штрафовали за нарушения, меня совершенно не волнует.

Я никогда не потерплю подобного в своей команде. Я говорил с людьми в «Панатинаикосе», «Финикс Санз» и даже с твоими тренерами в молодёжных командах. Эти беседы лишь убедили меня. Я решил, что, несмотря на твой выдающийся талант, нахождение в команде несёт риски и может стать проблемой. Я не хочу рисковать. Если что-то произойдёт по ходу сезона, то будет уже слишком поздно как-то реагировать», — говорится в письме, опубликованном на сайте La Gazzetta dello Sport.

Вскоре после этого Джеймс подписал контракт с ЦСКА. По ходу нынешнего сезона наставник москвичей Димитрис Итудис также отстранил его от матчей. В настоящее время игрок выступает в Национальной баскетбольной лиге (НБА) за «Бруклин Нетс».