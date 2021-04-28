Тухель — о ничьей с «Реалом»: придётся смириться с 1:1

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничейный исход первого матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы очень, очень хорошо начали матч — очень смело и качественно. Мы заслужили победу в первом тайме, имели возможности для этого. Увы, «Реал» забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего им не позволили создать», — приводит слова Тухеля BBC.

Он отметил, что во втором тайме было много тактической борьбы и команда ощутимо устала.

«У нас было лишь несколько дней на восстановление после другой сложной игры на выезде. Так что придётся смириться с 1:1. Мы заслужили свой гол и должны были забить ещё как минимум один. Но мы пропустили практически из ничего — такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков», — добавил специалист.

«Реал» и «Челси» в Мадриде сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Кристиан Пулишич стал первым американцем, забившим в полуфинале ЛЧ.