Бучневич — о хет-трике в день рождения: я хочу забивать больше

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз», в котором он впервые за карьеру оформил хет-трик.

«Лучший подарок на день рождения? Да, точно, но день рождения только раз в году. А так я хочу забивать больше. Если честно, я даже не думал о том, чтобы стать первым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось оформить хет-трик в свой день рождения. Просто пытался провести хорошую игру, помочь команде победить. Мы вот с Панариным думали, какой следующий рекорд побить? Уже устали их всех бить! Ну а получилось, что этот», — приводит слова Бучневича «Матч ТВ».

Он также высказал мнение о том, в чём ему удалось прибавить за последние два года.

«Я даже не знаю. Во всём прибавил. Я просто повзрослел, стал лучше понимать хоккей. Что от меня хочет тренер, какую даёт установку. Вообще, молодым игрокам трудно сразу выстрелить в лиге. Но с возрастом приходит опыт. Надеюсь, что я буду продолжать в том же духе и прибавлять дальше. Я провёл только 290 матчей в лиге, всё впереди», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что Бучневич оформил первый хет-трик в НХЛ в свой день рождения.