Бучневич оформил первый хет-трик в НХЛ в свой день рождения

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич впервые за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) оформил хет-трик.

Знаковое для форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз», который состоялся 17 апреля — в его 26-й день рождения.

Таким образом, Бучневич стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось подобное.

В общей сложности Бучневич провёл в НХЛ 289 матчей и записал в свой актив 184 (75+109) очка.

Ранее сообщалось, что Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс» 81-летней давности.