Бучневич оформил первый хет-трик в НХЛ в свой день рождения
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Знаковое для форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз», который состоялся 17 апреля — в его 26-й день рождения.
Таким образом, Бучневич стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось подобное.
В общей сложности Бучневич провёл в НХЛ 289 матчей и записал в свой актив 184 (75+109) очка.
Ранее сообщалось, что Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс» 81-летней давности.