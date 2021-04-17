Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс» 81-летней давности

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил новый клубный рекорд по продолжительности серии без пропущенных шайб в матчах с одним соперником.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Шестёркин пропустил первую шайбу на 13-й минуте второго периода.

Таким образом, общая продолжительность игрового времени, на протяжении которого хоккеисты «Нью-Джерси» не могли поразить ворота Шестёркина, составила 199 минут и 33 секунды.

Предыдущий рекорд «Рейнджерс» принадлежал Дэйву Керру, не пропускавшему на протяжении 198 минут и 7 секунд в матчах с «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1939/40.

Ранее сообщалось, что хет-трик Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.