А. Емельяненко: зачем Джиган лезет на ринг?

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился ожиданиями от возможного боксёрского поединка с рэп-исполнителем Джиганом.

«Зачем Джиган лезет на ринг? Он вроде как кикбоксёр, когда-то. Сомневаюсь, что за столь короткий срок Джиган сможет набрать форму и достойно противостоять мне на ринге. Для меня загадка, зачем он пошёл на это», — сказал боец в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

Александр Емельяненко отмечает, что его постоянно вызывают на ринг.

«Все хотят со мной подраться. Все хотят меня побить», — добавил он.

Последний раз Александр Емельяненко дрался в июле 2020 года. На турнире АСА в Сочи он потерпел поражение от Магомеда Исмаилова.

Ранее Александр Емельяненко анонсировал бой с Джиганом.