Губерниев обвинил в хамстве норвежского лыжника Иверсена

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поведении норвежского лыжника Эмиля Иверсена, который был признан чемпионом мира в гонке с массовым стартом на 50 км после дисквалификации своего партнёра по команде Йоханнеса Клебо.

«Иверсен — это человек, который позволяет себе неуважительные, хамские высказывания в отношении сборной России на протяжении последних месяцев. Безусловно, Иверсен заслужил медаль, однако он никак не заслужил победы в этом марафоне. Наши протесты на протяжении последних десятилетий почти никогда не были удовлетворены. Медаль отняли у Клебо, но её заработал другой норвежец. Потому страна под названием Норвегия осталась с чемпионством в лыжном марафоне», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

Россиянин Александр Большунов первым вышел на финишную прямую марафона в Оберстдорфе и выбрал крайнюю правую лыжню. Клебо попытался обогнать Александра справа. В результате контакта с норвежцем Большунов сломал палку, после чего его опередил и Иверсен. Россия подала протест, в результате которого Клебо дисквалифицировали за создание помех Большунову. Победителем стал Иверсен.

Ранее Иверсен заявил о готовности вернуть Клебо золотую медаль ЧМ.