Иверсен заявил о готовности вернуть Клебо золотую медаль ЧМ

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, ставший чемпионом мира в гонке с массовым стартом на 50 км после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо, заявил, что готов вернуть медаль товарищу по команде.

«Я зол, но доволен своим выступлением. Я пробежал 50 км, и моя форма была хороша. Не чувствую, что заслужил золото. Думаю, что полностью заслужил серебро. Рад итогам дня, но в то же время расстроен из-за Йоханнеса Клебо. Думаю, это несправедливая дисквалификация. Я без проблем вернул бы золотую медаль Клебо. Для меня серебряная медаль была равносильна золоту. Потому без проблем отдал бы золото Йоханнесу», — приводит слова Иверсена Fondo Italia.

Из-за дисквалификации Клебо Иверсен был признан чемпионом мира в марафонской гонке. Россиянин Александр Большунов, финишировавший третьим, получил серебряную медаль.

Ранее сообщалось, почему инцидент на финише марафона с Большуновым и дисквалификация Клебо расстроили весь лыжный мир.