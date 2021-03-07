Сорин заявил, что дисквалификация Клебо является слабым утешением для Большунова

Тренер сборной России Егор Сорин рассказал подробности о подаче протеста на действия норвежца Йоханнеса Клебо в отношении Александра Большунова на финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Сначала нас пригласили к жюри. Они сказали, что не видят нарушения. Мы заплатили 100 франков и подали протест. Тогда все члены жюри собираются, вызвали Клебо, задавали ему вопросы. Он ушёл, его опять позвали, сказали, что дисквалифицируют. Не знаю, что сказали ему, потому что две команды одновременно не могли находиться. Но они требовали пересмотреть решение. Тоже долго совещались, но их протест отклонили», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что даже такое решение является слабым утешением для Большунова.

«Он борется за первое место. Но, по крайней мере, хорошо, что наш протест приняли, значит, в будущем такого не будет», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Большунов не стал надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне после дисквалификации Клебо.