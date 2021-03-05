Финский лыжник Мяки принял извинения Губерниева

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Финский лыжник Йони Мяки принял извинения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца Теро Мяки.
Финский лыжник Мяки принял извинения Губерниева
  • РИА Новости

«Этого извинения будет достаточно, если действительно получился оскорбительный перевод. Но что касается его приглашения, то придётся отказаться из-за этой ситуации с коронавирусом», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Конфликтная ситуация возникла после того, как на заключительном этапе мужской командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Йони Мяки опередил российского лыжника Глеба Ретивых в борьбе за серебряные медали. Отец финского лыжника Теро Мяки заявил, что финны «сняли скальп с русских во второй раз». Губерниев в грубой форме ответил отцу Мяки. Но после комментатор узнал, что слова Теро Мяки о российских лыжниках были искажены при переводе с финского языка на русский, извинился перед ним и пригласил Йони Мяки и его отца к себе домой в Москву.

Ранее Губерниев извинился перед отцом финского лыжника Мяки.

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