Финский лыжник Мяки принял извинения Губерниева

Финский лыжник Йони Мяки принял извинения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца Теро Мяки.

«Этого извинения будет достаточно, если действительно получился оскорбительный перевод. Но что касается его приглашения, то придётся отказаться из-за этой ситуации с коронавирусом», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Конфликтная ситуация возникла после того, как на заключительном этапе мужской командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Йони Мяки опередил российского лыжника Глеба Ретивых в борьбе за серебряные медали. Отец финского лыжника Теро Мяки заявил, что финны «сняли скальп с русских во второй раз». Губерниев в грубой форме ответил отцу Мяки. Но после комментатор узнал, что слова Теро Мяки о российских лыжниках были искажены при переводе с финского языка на русский, извинился перед ним и пригласил Йони Мяки и его отца к себе домой в Москву.

Ранее Губерниев извинился перед отцом финского лыжника Мяки.