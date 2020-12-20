«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в Примере
Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:1.
«Севилья» открыла счёт на 31-й минуте. Пенальти реализовал Лукас Окампос.
«Вальядолид» сумел уйти от поражения благодаря голу Рауля Гарсии, отличившегося на 87-й минуте.
«Севилья», имеющая два матча в запасе, набрала 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 14 очками — 17-й.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в Примере.