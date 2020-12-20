«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в Примере

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«Севилья» и «Реал Вальядолид» сыграли вничью в матче 14-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:1.

«Севилья» открыла счёт на 31-й минуте. Пенальти реализовал Лукас Окампос.

«Вальядолид» сумел уйти от поражения благодаря голу Рауля Гарсии, отличившегося на 87-й минуте.

«Севилья», имеющая два матча в запасе, набрала 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 14 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в Примере.

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