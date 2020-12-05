Тренер «Тамбова» заявил, что его подопечные хорошо выглядели на фоне «Спартака»

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Наставник «Тамбова» Сергей Первушин нашёл положительные моменты в разгромном поражении от «Спартака» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Тамбова» заявил, что его подопечные хорошо выглядели на фоне «Спартака»
  • РИА Новости

По словам специалиста, он сказал своим подопечным, что они хорошо выглядели на фоне красно-белых. Первушин также отметил, что при счёте 2:1 в пользу «Спартака» у игроков «Тамбова» был хороший момент.

«Понимали, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодёжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны», — цитирует Первушина «Чемпионат».

Несколько игроков «Тамбова» бойкотировали матч из-за долгов по зарплате.

Ранее сообщалось, что клуб может сняться с РПЛ зимой.

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