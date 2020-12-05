СМИ: «Тамбов» может сняться с РПЛ зимой

«Тамбов» может сняться с чемпионата России во время зимней паузы из-за серьёзных финансовых проблем.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на неназванный источник, клуб точно доиграет оставшиеся матчи в 2020 году, а его дальнейшее будущее — под большим вопросом. Утверждается, что руководство Тамбовской области не исполняет свои обязательства перед клубом.

Несколько игроков «Тамбова» бойкотировали матч со «Спартаком» из-за долгов по зарплате.

Ранее стало известно, что с заявлением по поводу ситуации в тамбовском клубе 5 декабря выступил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.