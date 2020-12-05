Прядкин заявил о недопустимости бойкота матча со «Спартаком» игроками «Тамбова»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выступил с заявлением по поводу ситуации в клубе «Тамбов».
Прядкин заявил о недопустимости бойкота матча со «Спартаком» игроками «Тамбова»
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В 17-м туре чемпионата России этот клуб крупно уступил «Спартаку» в гостях (1:5), а несколько футболистов бойкотировали матч из-за долгов по зарплате. Руководство «Тамбова» неоднократно сообщало о больших финансовых проблемах.

«Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования. Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип», — отмечается в заявлении Прядкина, которое приводит пресс-служба РПЛ.

По словам функционера, есть цивилизованные механизмы требования выплатить заработную плату.

Прядкин от лица РПЛ также призвал «Тамбов» оперативно найти выход из положения.

Ранее стало известно, что нападающий «Спартака» Джордан Ларссон возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

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