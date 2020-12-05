Ларссон захватил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ
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В домашнем матче с «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре шведский легионер оформил дубль и довёл число своих голов до восьми. По семь мячей забили серб Джордже Деспотович («Рубин»), Артём Дзюба («Зенит») и эквадорец Кристиан Нобоа («Сочи»).
В предыдущий раз Ларссон отличился 24 октября, когда поразил ворота «Краснодара» в 12-м туре Российской премьер-лиги. Именно швед был признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Тамбов».
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о будущем генерального директора клуба Шамиля Газизова.