Ларссон захватил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ

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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.
Ларссон захватил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ
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В домашнем матче с «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре шведский легионер оформил дубль и довёл число своих голов до восьми. По семь мячей забили серб Джордже Деспотович («Рубин»), Артём Дзюба («Зенит») и эквадорец Кристиан Нобоа («Сочи»).

В предыдущий раз Ларссон отличился 24 октября, когда поразил ворота «Краснодара» в 12-м туре Российской премьер-лиги. Именно швед был признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Тамбов».

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о будущем генерального директора клуба Шамиля Газизова.

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