Боброва: Медведева знала, куда возвращалась

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала возвращение двукратной чемпионки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Я прекрасно общаюсь с Женей, но не вдавалась в подробности этого перехода. Дружба дружбой, а у Жени своя карьера и своя голова на плечах. Если она считает, что так лучше, я готова ее поддержать. Женя попала в неприятную ситуацию — перешла к иностранному специалисту, тренировалась, впитывала новые знания, менялась в лучшую сторону. Но из-за пандемии она не может продолжать работать с Брайаном Орсером. Он не может приехать сюда, а Женя не может отправиться к нему. Тренироваться с телефоном, конечно, не дело, если она хочет добиваться высоких результатов. Так продолжаться не могло. С другой стороны, Этери Тутберидзе знает Медведеву с детства, а Женя знает, куда она возвращалась», — заявила Боброва в интервью Team Russia.

Медведева с тренировалась под руководством Тутберидзе с 2007 по май 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сентябре 2020 года российская фигуристка объявила о возвращении к своей многолетней наставнице.

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