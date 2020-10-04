Коган заявил, что ФФККР не может гарантировать проведение этапа Гран-при в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация не может гарантировать проведение этапа серии Гран-при в Москве.

«Преждевременно говорить о прогнозах на проведение этапа Гран-при. Мы пытаемся сохранить сезон для наших спортсменов, и пока это удаётся. Надеемся, что этап в Москве пройдёт в соответствии с графиком», — приводит слова Когана ТАСС.

Он отметил, что также нельзя дать гарантий проведения второго этапа Кубка России.

«Как говорил Остап Бендер, гарантии даёт только страховой полис. Вряд ли мы сейчас что-то можем гарантировать», — добавил гендиректор ФФККР.

Этап серии Гран-при должен пройти в Москве с 20 по 22 ноября. А второй этап Кубка России запланирован на 10—13 октября.

Ранее сообщалось, что Медведева и Косторная заявлены на этап Гран-при в Москве.