Мутко о судействе в РПЛ: должно быть единое трактование правил

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Бывший глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко высказал мнение о ситуации с судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Мутко о судействе в РПЛ: должно быть единое трактование правил
  • РИА Новости

«Как отношусь к судейству в чемпионате России? Я всегда хотел, чтобы судейский корпус был независимым. Хотел, чтобы судьи были а-ля американские полицейские. Личности нужны. Вот был арбитр Игорь Егоров из Нижнего Новгорода. Он ошибался, но это была личность. Полиграф — ерунда, я не верю в эти вещи. Должно быть единое трактование правил. А то я слушал руководителя проекта по внедрению VAR в России Калошина и ничего не понял», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».

Старт сезона-2019/20 РПЛ ознаменовался чередой судейских скандалов и критикой работы арбитров.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что нужно снизить градус критики в адрес судей.

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