Прядкин: нужно снизить градус критики в адрес судей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что необходимо снизить градус критики в адрес футбольных арбитров.

«Мы говорили о том, что нужно снизить градус критики. Есть пожелание РПЛ и клубов, чтобы провести совместную рабочую встречу руководителей клубов с главами судейского департамента и судейского комитета. График, по-моему, уже есть. Критиковать — это право любого клуба, но с точки зрения публичности нужно вести себя более сдержанно, решать вопросы внутри себя», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Старт сезона-2019/20 РПЛ ознаменовался чередой судейских скандалов и критикой работы арбитров.

Ранее президент РПЛ высказался об идее создания третейского суда для футбольных арбитров.