Экс-президент «Барселоны»: если бы «Реал» был лидером Примеры, то сезон бы досрочно завершили
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«Если бы «Реал» был первым на момент приостановки сезона, то Ла Лига завершила бы сезон досрочно», — цитирует Гаспарта Goal.
Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.
Лидирует в чемпионате «Барселона» с 58 очками. «Реал» занимает второе место (56).
Ранее Хавьер Тебас назвал возможную дату возобновления сезона Примеры.