Экс-президент «Барселоны»: если бы «Реал» был лидером Примеры, то сезон бы досрочно завершили

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Бывший президент футбольного клуба «Барселоны» Джоан Гаспарт выразил уверенность, что сезон чемпионата Испании был бы досрочно завершён, если бы в нём лидировали не каталонцы, а мадридский «Реал».
Экс-президент «Барселоны»: если бы «Реал» был лидером Примеры, то сезон бы досрочно завершили
  • Reuters

«Если бы «Реал» был первым на момент приостановки сезона, то Ла Лига завершила бы сезон досрочно», — цитирует Гаспарта Goal

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Лидирует в чемпионате «Барселона» с 58 очками. «Реал» занимает второе место (56).

Ранее Хавьер Тебас назвал возможную дату возобновления сезона Примеры.

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