Пахноцкая назвала количество российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус

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Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что её ведомство получило запросы от 28 легкоатлетов, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) статуса нейтрального спортсмена.
Пахноцкая назвала количество российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус
  • Reuters

«По состоянию на вечер 15 мая РУСАДА получило 28 заявок от спортсменов на получение от нас официальных писем, которые нужны для оформления нейтрального статуса. Трое легкоатлетов такие письма от нас уже получили», — сказала Пахноцкая ТАСС.

Легкоатлетами, которые уже получили письма от РУСАДА, являются Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА составлен план возобновления допинг-тестирования спортсменов на три месяца.

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