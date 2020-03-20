Владелец ХК «Донбасс» считает, что КХЛ необходимо менять финансовую модель

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Владелец и президент донецкого хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников выразил мнение, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо менять финансовую модель.
Владелец ХК «Донбасс» считает, что КХЛ необходимо менять финансовую модель
  • РИА Новости

«Александр Медведев всегда был с нами в диалоге, поддерживал «Донбасс». Но я хочу сказать, что я и ему, и Дмитрию Чернышенко говорил, что лига должна взять финансовую модель футбольной Лиги чемпионов. То есть начислять деньги за набранные очки», — цитирует Колесникова «Чемпионат».

По его мнению, в этом случае в КХЛ захотят играть лучшие команды со всей Европы, и тогда лига сможет конкурировать с НХЛ. В ином случае, как считает Колесников, КХЛ превратится в чемпионат России.

«Донбасс» выступал в КХЛ с сезона-2012/13 по 2014 год. Клуб является семикратным чемпионом Украины.

Ранее владелец ХК «Донбасс» рассказал о состоянии сгоревшей арены.

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