Владелец ХК «Донбасс» рассказал о состоянии сгоревшей арены

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Владелец и президент донецкого хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников рассказал о состоянии сгоревшей арены команды.
Владелец ХК «Донбасс» рассказал о состоянии сгоревшей арены
  • © Reuters

«У «Донбасса» сейчас нет домашней арены. К сожалению, она находится на неподконтрольной Украине территории. Мы сейчас не имеем туда доступа. Когда наступит мир, естественно, мы восстановим «Дружбу» буквально за несколько месяцев. Сейчас она в таком же состоянии, как и после пожара», — цитирует Колесникова «Чемпионат»

По его словам, на данный момент команда выступает на арене в городе Дружковке в Донецкой области вместимостью 1 тыс. человек. Он также подчеркнул, что «Донбасс» всегда собирает полную арену на своих играх.

«Донбасс» выступал в КХЛ с сезона-2012/13 по 2014 год. Клуб является семикратным чемпионом Украины.

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