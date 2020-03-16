Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своего поединка с Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако может быть перенесён из-за пандемии коронавируса.
«Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона», — написал российский спортсмен в своём аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что Крылов выложил фото с флагами России и Украины после победы на турнире UFC в Бразилии.
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