Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своего поединка с Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако может быть перенесён из-за пандемии коронавируса.

«Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона», — написал российский спортсмен в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что Крылов выложил фото с флагами России и Украины после победы на турнире UFC в Бразилии.