Емельяненко о Харитонове: я давно поставил на нём крест, пусть играется чупа-чупсами

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Известный боец ММА Александр Емельяненко высказался о своём коллеге по виду спорта Сергее Харитонове, с которым у него взаимная неприязнь.
Емельяненко о Харитонове: я давно поставил на нём крест, пусть играется чупа-чупсами
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«Я вообще не понимаю, почему эта крыса каждый раз упоминает обо мне. О ней никто ничего не знает и не помнит. О нём вспоминают, когда он говорит об Александре Емельяненко. Он мне вообще не нужен. Я давно на Харитонове крест поставил и забыл о нём. Он несёт всякую чушь. Одно скажет — я промолчу, второе — промолчу. Потом что-нибудь отвечу. Последний раз попросил, чтобы народ ему коробку чупа-чупсов подарил. Пусть лучше чупа-чупсами играется, чем обо мне интервью даёт», — заявил Емельяненко, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Лобов заявил о возвращении в смешанные единоборства.

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