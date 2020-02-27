Объявлен состав сборной России по биатлону на сингл-микст и смешанную эстафету на ЧЕ

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Стал известен состав сборной России на сингл-микст и командную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Объявлен состав сборной России по биатлону на сингл-микст и смешанную эстафету на ЧЕ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), в одиночной смешанной эстафете выступят Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Сингл-микст состоится 27 февраля в 14:00 мск.

В командной смешанной эстафете, которая пройдёт 27 февраля в 17:00 мск, Россию представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. 

Ранее сообщалось, что Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону.

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