Вратарь «Спартака» Ребров считает, что России нужны перемены

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров выразил мнение, что России необходимы перемены.

«Если человек будет больше доволен жизнью, то и на стадион он будет приходить с более позитивной эмоцией, готовый тратить деньги. Это опять возвращение к разговору о том, что быстро этого у нас не произойдёт. Должно пройти время, нужны перемены в стране, а их нет», — цитирует голкипера «Чемпионат».

По его мнению, многие люди в стране становятся злее и агрессивнее.

В нынешнем сезоне Ребров провёл два матча за «Спартак» и пропустил три мяча.

Ранее Ребров заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба хотел остаться в «Спартаке».