Экс-наставник «Спартака» Каррера возглавил греческий АЕК
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Об этом сообщает пресс-служба греческого коллектива.
Контракт 55-летнего специалиста с АЕКом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Каррера тренировал «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018-го. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.
АЕК на данный момент занимает пятое место в греческой Суперлиге, набрав 18 очков в 12 турах.
Ранее сообщалось, что Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом.