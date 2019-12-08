Экс-наставник «Спартака» Каррера возглавил греческий АЕК

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Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК.
Экс-наставник «Спартака» Каррера возглавил греческий АЕК
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба греческого коллектива.

Контракт 55-летнего специалиста с АЕКом рассчитан до конца сезона-2020/21. 

Каррера тренировал «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018-го. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

АЕК на данный момент занимает пятое место в греческой Суперлиге, набрав 18 очков в 12 турах.

Ранее сообщалось, что Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом.

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