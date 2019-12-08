Экс-наставник «Спартака» Каррера возглавил греческий АЕК

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК.

Об этом сообщает пресс-служба греческого коллектива.

Контракт 55-летнего специалиста с АЕКом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Каррера тренировал «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018-го. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

АЕК на данный момент занимает пятое место в греческой Суперлиге, набрав 18 очков в 12 турах.

Ранее сообщалось, что Каррера прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом.