КДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
КДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, за агрессивное поведение в адрес представителя «Оренбурга» и оскорбление официальных лиц матча Божович оштрафован на 100 тыс. рублей и дисквалифицирован на пять матчей, два из которых — условно.

Другой участник стычки — наставник «Оренбурга» Владимир Федотов, который, так же как и Божович, получил красную карточку от арбитра, — дополнительных санкций не понёс. Защитник «Оренбурга» Александр Анюков также был дисквалифицирован на две игры.

Встреча, прошедшая 20 октября, завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на слова о переигровке матча с «Оренбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить