КДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
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- РИА Новости
По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, за агрессивное поведение в адрес представителя «Оренбурга» и оскорбление официальных лиц матча Божович оштрафован на 100 тыс. рублей и дисквалифицирован на пять матчей, два из которых — условно.
Другой участник стычки — наставник «Оренбурга» Владимир Федотов, который, так же как и Божович, получил красную карточку от арбитра, — дополнительных санкций не понёс. Защитник «Оренбурга» Александр Анюков также был дисквалифицирован на две игры.
Встреча, прошедшая 20 октября, завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.
Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на слова о переигровке матча с «Оренбургом».