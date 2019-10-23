КДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, за агрессивное поведение в адрес представителя «Оренбурга» и оскорбление официальных лиц матча Божович оштрафован на 100 тыс. рублей и дисквалифицирован на пять матчей, два из которых — условно.

Другой участник стычки — наставник «Оренбурга» Владимир Федотов, который, так же как и Божович, получил красную карточку от арбитра, — дополнительных санкций не понёс. Защитник «Оренбурга» Александр Анюков также был дисквалифицирован на две игры.

Встреча, прошедшая 20 октября, завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на слова о переигровке матча с «Оренбургом».