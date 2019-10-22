В «Крыльях Советов» отреагировали на слова о переигровке матча с «Оренбургом»

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков ответил на слова члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты», — приводит слова Шашкова «Спорт день за днём».

По его мнению, если «Оренбург» хочет переигрывать матч из-за неназначенного пенальти, то «Крылья» должны вообще переигрывать половину своих встреч.

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился победой коллектива из Самары со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Паул Антон.

Ранее в «Оренбурге» выразили мнение, что матч с «Крыльями Советов» должен быть переигран.