В «Крыльях Советов» отреагировали на слова о переигровке матча с «Оренбургом»

Короткая ссылка
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков ответил на слова члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты», — приводит слова Шашкова «Спорт день за днём».

По его мнению, если «Оренбург» хочет переигрывать матч из-за неназначенного пенальти, то «Крылья» должны вообще переигрывать половину своих встреч.

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился победой коллектива из Самары со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Паул Антон.

Ранее в «Оренбурге» выразили мнение, что матч с «Крыльями Советов» должен быть переигран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить