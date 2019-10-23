Тренер Тарханов опроверг слухи об увольнении из «Пюника»

Российский специалист Александр Тарханов опроверг информацию о своей отставке с поста главного тренера армянского «Пюника».

«Информация о том, что меня уволили из «Пюника», это бред», — цитирует тренера Sport24.

По его словам, он не догадывается, почему появилась такая информация, а также отметил, что у него всё нормально в армянском клубе.

«Продолжаю работать в «Пюнике». Больше нечего сказать», — сказал Тарханов.

До этого в СМИ появилась информация, что Тарханов был уволен с поста главного тренера команды.

Ранее Тарханов называл Валерия Карпина и Станислава Черчесова оптимальными кандидатами на пост тренера «Спартака».