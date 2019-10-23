Тренер Тарханов опроверг слухи об увольнении из «Пюника»
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- РИА Новости
«Информация о том, что меня уволили из «Пюника», это бред», — цитирует тренера Sport24.
По его словам, он не догадывается, почему появилась такая информация, а также отметил, что у него всё нормально в армянском клубе.
«Продолжаю работать в «Пюнике». Больше нечего сказать», — сказал Тарханов.
До этого в СМИ появилась информация, что Тарханов был уволен с поста главного тренера команды.
Ранее Тарханов называл Валерия Карпина и Станислава Черчесова оптимальными кандидатами на пост тренера «Спартака».