Итальянский футбольный клуб «Палермо» прекратил существование

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Суд Палермо официально утвердил банкротство местного футбольного клуба «Палермо», который был основан в 1987 году.
Итальянский футбольный клуб «Палермо» прекратил существование
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Как сообщает Corriere dello Sport, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, был готов выплатить €10 млн, но данной суммы оказалось недостаточно для выплаты долгов.

Основанный в 1987 году клуб стал четвёртой итерацией «Палермо», который изначально появился в 1900 году. При Маурицио Дзампарини «Палермо» в 2000-х годах трижды становился пятым в итальянской Серии А и доходил до финала Кубка страны в 2011 году.

Ранее сообщалось, что «Палермо» переведён в серию С за мошенничество экс-владельца клуба.

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