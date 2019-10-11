Футболист «Урала» Погребняк рассказал, как в Германии нокаутировал велосипедиста

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как попал в полицию, когда выступал за немецкий «Штутгарт».

«Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на неё с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально. Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом», — цитирует игрока официальный сайт «Урала».

По его словам, тогда велосипедист захотел, чтобы Погребняк перечислил ему €200 тыс. за моральный ущерб, но в итоге было принято решение оштрафовать россиянина на €2 тыс., которые он перечислил в детский дом.

«Общественность была на моей стороне, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают», — добавил Погребняк.

Погребняк выступал за «Штутгарт» с 2009 по 2012 год. В «Урал» форвард перешёл в 2018 году.

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