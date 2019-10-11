Футболист «Урала» Погребняк рассказал, как в Германии нокаутировал велосипедиста

Короткая ссылка
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как попал в полицию, когда выступал за немецкий «Штутгарт».
Футболист «Урала» Погребняк рассказал, как в Германии нокаутировал велосипедиста
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на неё с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально. Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом», — цитирует игрока официальный сайт «Урала».

По его словам, тогда велосипедист захотел, чтобы Погребняк перечислил ему €200 тыс. за моральный ущерб, но в итоге было принято решение оштрафовать россиянина на €2 тыс., которые он перечислил в детский дом.

«Общественность была на моей стороне, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают», — добавил Погребняк.

Погребняк выступал за «Штутгарт» с 2009 по 2012 год. В «Урал» форвард перешёл в 2018 году.

Ранее тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Андрей Лунёв не сыграл с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить