Тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Лунёв не сыграл с «Уралом»
- РИА Новости
«У нас есть конкуренция. Те футболисты, которые выходят, получают определённое игровое время. Доверие к вратарю должно быть больше, поскольку это более сложная позиция. Сейчас то время, когда посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.
В нынешнем сезоне Лунёв провёл 14 матчей в составе сине-бело-голубых, пропустил десять мячей. В шести играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.
«Зенит» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1.
Ранее Семак назвал уверенной победу «Зенита» над «Уралом» в РПЛ.