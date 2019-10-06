Тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Лунёв не сыграл с «Уралом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» место в воротах его команды занял Михаил Кержаков, а не Андрей Лунёв.
Тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Лунёв не сыграл с «Уралом»
  • РИА Новости

«У нас есть конкуренция. Те футболисты, которые выходят, получают определённое игровое время. Доверие к вратарю должно быть больше, поскольку это более сложная позиция. Сейчас то время, когда посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

В нынешнем сезоне Лунёв провёл 14 матчей в составе сине-бело-голубых, пропустил десять мячей. В шести играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. 

«Зенит» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1.

Ранее Семак назвал уверенной победу «Зенита» над «Уралом» в РПЛ.

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