Тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Лунёв не сыграл с «Уралом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» место в воротах его команды занял Михаил Кержаков, а не Андрей Лунёв.

«У нас есть конкуренция. Те футболисты, которые выходят, получают определённое игровое время. Доверие к вратарю должно быть больше, поскольку это более сложная позиция. Сейчас то время, когда посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

В нынешнем сезоне Лунёв провёл 14 матчей в составе сине-бело-голубых, пропустил десять мячей. В шести играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Зенит» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1.

Ранее Семак назвал уверенной победу «Зенита» над «Уралом» в РПЛ.