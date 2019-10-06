Семак назвал уверенной победу «Зенита» над «Уралом» в РПЛ
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«Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме выглядели хорошо, смогли забить дважды», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба с берегов Невы.
По его словам, у команды возникли трудности, когда во втором тайме «Урал» стал более агрессивно атаковать, а потом смог забить один мяч.
«После этого появилась некая нервозность, поскольку счёт был скользким, но в итоге смогли забить третий. После него вопрос о победителе был снят, был вопрос только в том, сколько мы забьём», — добавил Семак.
Матч прошёл в Екатеринбурге и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
Ранее Семак рассказал о повреждении защитника сине-бело-голубых — Эмануэля Мамманы.