Хави назвал де Йонга символом новой эпохи «Барселоны»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави оценил игру голландского новичка команды Френки де Йонга.

«Френки де Йонг может на поле абсолютно всё. То, как он возвращает мяч, как отдаёт пасы и как тяжело у него этот мяч забрать. Этот парень станет символом новой эпохи «Барселоны!» — цитирует испанца Marca.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл за «Барселону» четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Полузащитник перешёл в команду летом из «Аякса».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена зимой устроить распродажу футболистов.