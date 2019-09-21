Хави назвал де Йонга символом новой эпохи «Барселоны»

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Экс-полузащитник «Барселоны» Хави оценил игру голландского новичка команды Френки де Йонга.

«Френки де Йонг может на поле абсолютно всё. То, как он возвращает мяч, как отдаёт пасы и как тяжело у него этот мяч забрать. Этот парень станет символом новой эпохи «Барселоны!» — цитирует испанца Marca.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл за «Барселону» четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Полузащитник перешёл в команду летом из «Аякса».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена зимой устроить распродажу футболистов.

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