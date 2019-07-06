«Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло

Турецкий клуб подписал контракт с французским защитником Нандо де Коло, который последние пять лет выступал за московский ЦСКА.

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о подписании контракта с 32-летним французским баскетболистом Нандо де Коло. Договор рассчитан до 2022 года.

С 2014 года де Коло выступал за ЦСКА. В составе московского клуба француз пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что экс-баскетболист ЦСКА де Коло достиг соглашения с «Фенербахче».