«Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло

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Турецкий клуб подписал контракт с французским защитником Нандо де Коло, который последние пять лет выступал за московский ЦСКА.
«Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о подписании контракта с 32-летним французским баскетболистом Нандо де Коло. Договор рассчитан до 2022 года.

С 2014 года де Коло выступал за ЦСКА. В составе московского клуба француз пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что экс-баскетболист ЦСКА де Коло достиг соглашения с «Фенербахче».

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