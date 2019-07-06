«Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло
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Пресс-служба «Фенербахче» объявила о подписании контракта с 32-летним французским баскетболистом Нандо де Коло. Договор рассчитан до 2022 года.
С 2014 года де Коло выступал за ЦСКА. В составе московского клуба француз пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился победителем Евролиги.
Ранее сообщалось, что экс-баскетболист ЦСКА де Коло достиг соглашения с «Фенербахче».