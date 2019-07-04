СМИ: Экс-баскетболист ЦСКА Де Коло достиг соглашения с «Фенербахче»

Французский защитник Нандо де Коло продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Как сообщает Eurohoops, французский баскетболист Нандо де Коло продолжит карьеру в «Фенербахче». Ранее игрок заявлял, что намерен продолжить карьеру в НБА. Действующий чемпион ассоциации «Торонто Рапторз» предлагал французу контракт, однако он в конечном итоге выбрал турецкий клуб.

Предыдущим клубом де Коло был московский ЦСКА, за который баскетболист выступал с 2014 года. С российской командой игрок дважды становился победителем Евролиги.

Ранее ЦСКА предложил двухлетний контракт экс-игроку НБА Дилэйни.