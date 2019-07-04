СМИ: Экс-баскетболист ЦСКА Де Коло достиг соглашения с «Фенербахче»

Короткая ссылка
Французский защитник Нандо де Коло продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Как сообщает Eurohoops, французский баскетболист Нандо де Коло продолжит карьеру в «Фенербахче». Ранее игрок заявлял, что намерен продолжить карьеру в НБА. Действующий чемпион ассоциации «Торонто Рапторз» предлагал французу контракт, однако он в конечном итоге выбрал турецкий клуб.

Предыдущим клубом де Коло был московский ЦСКА, за который баскетболист выступал с 2014 года. С российской командой игрок дважды становился победителем Евролиги.

Ранее ЦСКА предложил двухлетний контракт экс-игроку НБА Дилэйни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить