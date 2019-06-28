СМИ: ЦСКА предложил двухлетний контракт экс-игроку НБА Дилэйни

Московский баскетбольный клуб ЦСКА предложил американскому защитнику Малкольму Дилэйни двухлетний контракт.

Как сообщает Eurohoops, 30-летний форвард примет решение по поводу своей дальнейшей карьеры в середине июля, так как его приоритетом является возвращение в НБА.

Дилэйни провёл в НБА два сезона, играя за «Аталанта Хоукс». В его активе также выступления за французский «Элан Шалон», украинский «Будивельник», немецкую «Баварию» и российский «Локомотив-Кубань». Прошлый сезон он провёл в Китае, играя за «Гуандун Саузерн Тайгерс».

Ранее сообщалось, что «Торонто» предложил контракт Нандо де Коло.