Мэр Саранска заявил о готовности города принять матч за Кубок или Суперкубок России

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Пётр Тултаев, мэр города Саранск, в котором проходил матч отборочного турнира к чемпионату Европы между сборными России и Сан-Марино (9:0), заявил о готовности принять матча за Кубок или Суперкубок страны.

«Мы готовы принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России. Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трёх игр. Конечно, мы в начале боялись, но, когда первый матч прошёл, поняли, что можем это сделать», — цитирует Тултаева ТАСС.

В Саранске прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу. Поединок за Суперкубок России-2019 состоится 6 июля на стадионе «Динамо» в Москве. Место проведения финала Кубка России-2019/20 пока неизвестно.

Ранее Дзюба назвал сборную Сан-Марино очень опасным соперником.

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