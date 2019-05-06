IBU опубликовал календарь соревнований Кубка мира на сезон-2019/20

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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований Кубка мира на сезон-2019/20.
IBU опубликовал календарь соревнований Кубка мира на сезон-2019/20
  • Reuters

Сезон будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдёт с 29 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.

Затем пройдут этапы в Хохфильцене (Австрия), Ле Гран-Борнане (Франция), Оберхофе и Рупольдинге (оба — Германия), Поклюке (Словения).

С 12 по 23 февраля в итальянском Анхольце пройдёт чемпионат мира, по завершении которого состоятся ещё три этапа — в Нове-Место (Чехия), Контиолахти (Финляндия), а завершится сезон в Хольменколлене (Норвегия).

Ранее были утверждены списки сборных команд России по биатлону.

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