Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований Кубка мира на сезон-2019/20.

Сезон будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдёт с 29 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.

Затем пройдут этапы в Хохфильцене (Австрия), Ле Гран-Борнане (Франция), Оберхофе и Рупольдинге (оба — Германия), Поклюке (Словения).

С 12 по 23 февраля в итальянском Анхольце пройдёт чемпионат мира, по завершении которого состоятся ещё три этапа — в Нове-Место (Чехия), Контиолахти (Финляндия), а завершится сезон в Хольменколлене (Норвегия).

Ранее были утверждены списки сборных команд России по биатлону.