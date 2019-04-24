Гончаренко заявил, что Дивеев и Бекао восстановятся к матчу «Краснодар» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Гончаренко рассказал, когда восстановятся от травм защитники команды Родриго Бекао и Игорь Дивеев.

«Дивеев и Бекао будут готовы к следующей игре», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также объяснил, что выпустил хавбека Яку Бийола ближе к атаке в матче с «Анжи» (2:0), так как словенец наигрывался впереди на сборах. В то же время он отметил, что форвард Арнор Сигурдссон растерялся, сыграв на позиции левого защитника.

«У него не было задачи так глубоко располагаться в обороне. Он растерялся, его качеств в атаке нам до перерыва не хватало. Ахметова заменил в перерыве, так как у него была жёлтая карточка», — добавил Гончаренко.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

Ранее ЦСКА обыграл «Анжи» и поднялся на третье место в РПЛ.