Путин назвал спорт важным государственным делом

Президент России Владимир Путин считает, что спорт является не просто способом развлечения, а важным государственным делом.

«Хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то развлекушка. Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело», — сказал глава государства.

По его словам, от развития спорта зависит решение демографических проблем и задач, а также здоровье нации.

«От этого также зависит политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, демонстрацией наших достижений в области социальной политики и здравоохранения. Это всё связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян.