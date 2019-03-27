Путин назвал спорт важным государственным делом
- РИА Новости
«Хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то развлекушка. Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело», — сказал глава государства.
По его словам, от развития спорта зависит решение демографических проблем и задач, а также здоровье нации.
«От этого также зависит политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, демонстрацией наших достижений в области социальной политики и здравоохранения. Это всё связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается», — добавил президент.
Ранее Путин заявил, что на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян.