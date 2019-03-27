Путин назвал спорт важным государственным делом

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Президент России Владимир Путин считает, что спорт является не просто способом развлечения, а важным государственным делом.
Путин назвал спорт важным государственным делом
  • РИА Новости

«Хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то развлекушка. Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело», — сказал глава государства.

По его словам, от развития спорта зависит решение демографических проблем и задач, а также здоровье нации.

«От этого также зависит политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, демонстрацией наших достижений в области социальной политики и здравоохранения. Это всё связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян.

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