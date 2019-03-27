Путин: на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что необходимо сделать всё, чтобы на летней Олимпиаде 2020 года у российских спортсменов не возникло проблем с допингом.

«Необходимо окончательно закрыть остающиеся вопросы. Надо сделать всё, чтобы на Олимпийских играх 2020 года в Токио все без исключения члены нашей команды не были подвергнуты никаким ограничениям», — сказал глава государства.

Он отметил, что российская сторона выполнила все требования для борьбы с допингом и наладила сотрудничество с различными международными анидопинговыми агентствами. По его словам, Россия не должна давать повода тем, кто действует против её интересов.

«Нужно значительно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки, так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что часть доходов от крупных турниров должна идти на массовый спорт.