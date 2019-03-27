Путин: на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян
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«Необходимо окончательно закрыть остающиеся вопросы. Надо сделать всё, чтобы на Олимпийских играх 2020 года в Токио все без исключения члены нашей команды не были подвергнуты никаким ограничениям», — сказал глава государства.
Он отметил, что российская сторона выполнила все требования для борьбы с допингом и наладила сотрудничество с различными международными анидопинговыми агентствами. По его словам, Россия не должна давать повода тем, кто действует против её интересов.
«Нужно значительно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки, так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов», — добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что часть доходов от крупных турниров должна идти на массовый спорт.