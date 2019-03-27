Путин: на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что необходимо сделать всё, чтобы на летней Олимпиаде 2020 года у российских спортсменов не возникло проблем с допингом.
Путин: на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян
  • kremlin.ru

«Необходимо окончательно закрыть остающиеся вопросы. Надо сделать всё, чтобы на Олимпийских играх 2020 года в Токио все без исключения члены нашей команды не были подвергнуты никаким ограничениям», — сказал глава государства.

Он отметил, что российская сторона выполнила все требования для борьбы с допингом и наладила сотрудничество с различными международными анидопинговыми агентствами. По его словам, Россия не должна давать повода тем, кто действует против её интересов.

«Нужно значительно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки, так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что часть доходов от крупных турниров должна идти на массовый спорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить